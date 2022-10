L'arrêt de Tihange 3 lié aux ondes d'un GSM: voici le document qui le prouve

L’audition a duré 1h30, sans qu’aucune raison ne soit donnée à cet arrêt. Le réacteur s’est mis en arrêt automatique après une baisse de pression d’un générateur. Des capteurs de vapeur ont mesuré une baisse de pression d’une durée de 50 millisecondes. Le signal était cependant erroné, il n’y a donc pas eu de baisse de pression. Mais une vanne et une turbopompe n’ont pas fonctionné comme ils auraient dû le faire lors de cette mise à l’arrêt. Si le refroidissement du réacteur a été assuré, l’AFCN a classé l’incident au niveau 1 de l’échelle INES.

Ce midi, les responsables de l’Agence fédérale n’ont donc pas donné plus d’informations sur l’incident. Or, un document interne à la centrale nucléaire fait clairement le lien entre les ondes d’un GSM et l’arrêt automatique de Tihange 3 le 3 octobre dernier, rappelant d’ailleurs qu’il est interdit d’avoir un GSM même éteint dans la partie nucléaire du site.

"Ils n’ont rien communiqué, ils n’ont pas dit un seul mot", note le député. Ce que dénonce aujourd’hui Samuel Cogolati, c’est "le manque de transparence d’un organisme qui doit être le gardien de la sécurité nucléaire en Belgique." Le Hutois a dès lors reconvoqué l’AFCN la semaine prochaine. "Ils sont obligés de revenir avec les causes. Et expliquer comment un GSM, même arrêté, peut mettre à l’arrêt un réacteur nucléaire pendant deux semaines."

Les accusations de l’écolo n’ont pas plu aux dirigeants de l’AFCN. Qui ont une autre explication. Des ondes électromagnétiques ont effectivement provoqué l’arrêt du réacteur nucléaire. Ce qui peut correspondre au signal d’un GSM. "C’est un faux signal qui a déclenché un arrêt", a expliqué le chef du service Etablissements nucléaires à l’AFCN. Tout en rappelant que dans certaines zones, les GSM sont interdits.