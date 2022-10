« Tolérer le parking sur le pont de l’Europe, ça impacte la place du cycliste » à Huy

Réponse du bourgmestre f.f. Éric Dosogne: des parkings de dissuasion, il y en a déjà sur Huy. Mais "pour que les gens viennent ensuite à pied, ce n’est pas gagné… Ce n’est pas parce qu’il y a des parkings de dissuasion que les gens n’essayeront pas de se garer au plus près." Avoir un parking à vélo gardé ? Pas sûr que les gens y viendront. Alors oui, les automobilistes n’ont pas à se garer sur le pont de l’Europe mais "la police ne sait pas être là 24 heures sur 24. Le mauvais stationnement, c’est particulier à Huy. À Liège, quand tu ne respectes pas le stationnement, on embarque ta voiture… A Huy, les gens s’étonnent d’avoir des PV. Mais gare-toi correctement." Huy a des parkings, il suffit de s’y garer. Et les vélos ? Le bourgmestre f.f. en a profité pour rappeler les investissements faits, ou à venir, pour les pistes cyclables et les cyclistes.