Grande première pour l’Oktoberfest hutois

Et il n’y a pas que la tenue qui confère à l’événement un esprit bavarois. Les hot-dogs, "avec de la bonne choucroute", et la programmation musicale y contribuent également. Mais le cœur d’un Oktoberfest, c’est bien évidemment la bière. Et il y en avait tant et plus. En effet, plusieurs brasseries étaient de la partie. Certaines d’entre elles, à l’instar de Léopold 7, viennent de la région. "Les emplacements sont gratuitement mis à leur disposition, poursuit Christophe Thonet. Cette vitrine aidera certains d’entre eux à se faire connaître et d’autres, en difficulté, à se refaire une santé."