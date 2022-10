Assainissement du bâti: près de 1 000 immeubles visités depuis 2014

"On dénombre 10 270 ménages sur Huy, explique Éric Dosogne, le bourgmestre f.f. Et depuis 2014, ce sont 981 immeubles qui ont été visités. La plupart ont été assainis et une petite partie ont été fermés pour insalubrité ou détruits."

Le but est d’améliorer la qualité du logement pour les habitants. Et pour ça, les écopasseurs sont aussi là afin de conseiller les propriétaires en matière d’isolation, de ventilation, de respect des différentes normes.

Jean-Pierre Buys et Sophie Legros sont ces deux écopasseurs de la Ville de Huy. Ils sont agréés pour effectuer les visites de salubrité. Parfois en compagnie des pompiers quand il s’agit d’immeubles à plusieurs logements. "On identifie un logement suite à la demande d’un policier de quartier ou soit à la demande d’un citoyen, explique Sophie Legros. On convient d’un rendez-vous sur place avec le propriétaire ou avec une personne qu’il délègue et là on vérifie le respect des normes. Si le bâtiment n’est pas en ordre, le propriétaire dispose d’un délai raisonnable pour le mettre aux normes. Un rapport est également fait au bourgmestre qui peut prendre des mesures d’urgence si c’est nécessaire."

Dans la majorité des cas, ces visites se passent bien et la mise en conformité se fait dans la foulée. Mais une minorité de propriétaires font la sourde oreille. Ils se voient alors sanctionnés en étant privés de permis de location. "Ils viennent alors me trouver en disant, “c’est dégueulasse, moi je fais du social”. Je leur réponds que non, c’est de l’exploitation de la misère qu’ils font", souligne Éric Dosogne.

144 logements inoccupés

Une autre facette du travail des écopasseurs consiste aussi à lutter contre les logements inoccupés notamment en sensibilisant les propriétaires et en communiquant sur les aides mises à leur disposition. Ainsi, pour l’instant, 144 immeubles inoccupés font l’objet d’un suivi desquels 42 sont taxés. Et Huy a aussi introduit une action en cessation en vue de contraindre les propriétaires de 13 logements de faire cesser cette inoccupation. "On a ainsi, par exemple, trois maisons rue Aux Ruelles qui ont dû être revendues par des propriétaires défaillants, explique le bourgmestre f.f. Elles ont été rachetées et sont maintenant en passe de devenir des logements de qualité."