Quand les Hutois participent à la conception de leur parc à Tihange

Et dès le départ – c’était d’ailleurs une condition pour décrocher les subsides – il était prévu d’associer les Hutois à la construction de l’avant-projet. La Ville de Huy a confié la réalisation du projet de participation citoyenne à une société privée et elle était à la recherche de volontaires pour participer à la conception du parc. Les premières idées avaient déjà été avancées par la Ville de Huy qui y voyait bien une entrée principale sous la forme d’une drève, une zone en pré fleuri entretenue par écopâturage, une zone forestière, une zone de rétention d’eau avec saules, un verger conservatoire, une plaine de jeux verdurisée, une agora et un parking végétalisé. Là, les bases étaient lancées ; aux Hutois d’imaginer la suite.

Et lors de la première réunion, une vingtaine de Hutois ont marqué leur volonté d’apporter leurs idées. La Ville qui lance ce projet de parc dit climatique à Tihange voulait comprendre les besoins des futurs usagers de cet espace en leur permettant de découvrir le projet et en écoutant leurs retours. Les Hutois ont ainsi fait part de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs envies. Simplement car ce sera avant tout leur parc. Et le bourgmestre f.f. Éric Dosogne était heureux de cette première réunion, durant laquelle "ce temps d’échange a été convivial et respectueux".

La prochaine réunion est prévue le 10 novembre, à 18 h 30. Les participants découvriront un premier projet sur lequel ils pourront discuter, qu’ils pourront remodeler selon leurs souhaits.