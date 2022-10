L’opposition au McDo de Ben-Ahin ne faiblit pas

Entre-temps, l’opposition au projet ne faiblit pas… Ils sont quelques riverains à ne pas en vouloir là. Une banderole apposée sur la haie d’une maison proche en est un des témoignages. "On n’a rien contre la malbouffe, explique Marie. Que McDo s’installe dans un zoning, peu importe. mais pas en face des maisons." La crainte des voisins directs est d’avoir les odeurs, le bruit (McDo prévoit un drive ouvert probablement très tard), les bruits aussi ainsi que les déchets ( "On ne doute pas qu’on aura des déchets d’emballage sur les trottoirs"). Et enfin, la circulation que le fast-food engendrera à coup sûr, sur une voirie – la N90 – déjà bien embouteillée aux heures de pointe. "Ils espèrent 50% de leur clientèle par le drive, il y aura donc un flux de véhicules important." Marie et ses voisins n’ont rien contre les hamburgers, "chacun mange ce qu’il veut. Mais à cet emplacement-là, non." Une pétition de 113 signatures et 92 lettres ont été envoyées à la suite de l’enquête publique.

Alors que le collège a rendu un avis positif, les Ben-Ahinois opposés au projet espèrent que les fonctionnaires de la Région wallonne bloqueront le projet. Sinon, sont-ils prêts à introduire un recours ? "On n’en est pas encore là", expliquent-ils. Et Marie d’ajouter: "On ne cherche pas la bagarre. Ce que je veux, c’est qu’ils ne viennent pas."