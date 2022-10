Tombée dans la drogue après avoir été violée par son beau-père: « Je voulais m’évader »

De fil en aiguille, la jeune femme raconte qu’elle a commencé à vendre pour dépanner ses amis. Elle pouvait ainsi se faire un peu d’argent et surtout avoir le sentiment d’avoir des amis. "J’ai été arrêtée car je vendais dans mon école à Liège et une élève nous a dénoncés. Les policiers ont alors fait une fouille et ils ont trouvé les preuves. Aujourd’hui, j’ai tout arrêté. J’ai stoppé le cannabis il y a deux mois. Je l’ai fait pour mon fils."

« La grosse bêtise finit toujours par se payer »

Depuis les faits, la Hutoise et son compagnon, un Wanzois de 32 ans, vivent toujours ensemble. Ils ont donné naissance à leur garçon il y a 9 mois. "Je reconnais aussi les faits, confie Antoine (nom d’emprunt), le compagnon. Je devais avoir 17 ans quand j’ai commencé à fumer le cannabis. C’est lors de soirées et de festivals que j’ai découvert les autres substances mais c’était occasionnel. Quand nous nous sommes mis ensemble avec ma compagne, on a été emmenés vers ce milieu-là car les gens venaient chez nous pour consommer. Aujourd’hui, je travaille depuis deux ans comme laborantin pour la même société. On a vraiment laissé tout ça derrière."

Une situation qui laisse perplexe. La période infractionnelle s’étale sur presque deux ans mais les deux prévenus n’ont pas d’antécédents judiciaires. "La morale de ce dossier, c’est que la grosse bêtise finit toujours par se payer, intervient Brigitte Leroy, procureure de division de Huy. Ils ont rendu dépendants d’autres personnes en vendant du poison. Je pense qu’il va leur falloir un cadre. Je réclame donc une probation autonome de deux ans avec un suivi psychologique et médical ou, à titre subsidiaire si les conditions n’étaient pas respectées, un an de prison."

Jugement le 10 novembre