Une chance de sortir de la cocaïne

En septembre dernier, ils étaient trois sur le banc des prévenus: deux hommes et une femme, originaires respectivement de Havelange, de Jambes et d’Andenne. Entre janvier 2019 et le 31 décembre 2020, leur chemin s’est croisé dans le cadre de leur consommation. À des périodes diverses, les deux hommes ont vendu de la cocaïne et du cannabis, du côté de Huy, Amay et, de connexité à Flémalle et Andenne. La jeune femme a donné un coup de main pour certaines livraisons.