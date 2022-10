Menacé par une barre de fer, l’automobiliste avait frappé

Le premier se dirige vers le véhicule fautif avec la barre toujours en main. Se sentant menacé, l’automobiliste lui assène un coup de poing au visage. Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. L’auteur du coup de poing bénéficie de la suspension probatoire du prononcé pendant trois ans. Le conducteur devra – en outre – se soumettre à un suivi psychothérapeutique afin de mieux gérer ses émotions.

Au volet civil, il devra s’acquitter d’un euro provisionnel à la société de la victime qui s’est retrouvée en incapacité. La victime recevra 750 € à titre provisionnel et fera l’objet d’une expertise. De fait, instruit il y a un an environ, ce dossier a déjà fait l’objet d’une expertise de qualification, destinée à établir un lien entre les douleurs que la personne ressent toujours et le coup de poing. Une IRM fait état de lésions dégénératives et d’une hernie discale. La partie civile souffre de cervicalgie et de lombalgie.

Prouver que le coup de poing donné est responsable des soucis de santé que connaît la victime a son importance pour établir le montant des dommages au civil. Heureusement, pour le volet pénal, la situation est bien plus simple. Un accident entre deux véhicules. Un automobiliste qui prend peur à cause d’une barre de fer. Et le coup part. Dans son réquisitoire, la Procureure de division avait qualifié d’inacceptable le geste posé. Néanmoins face à deux personnes de bonne foi, elle ne s’opposait pas à la suspension probatoire. Requête entendue.