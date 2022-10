Le jeune risque une peine de deux ans de prison pour une série de vols et braquages

À l’époque Ludo, né fin mars 2000, était mineur. Et c’est seul que le père, civilement responsable, se retrouve devant un tribunal à trois juges. Plusieurs parties civiles sont présentes dans la salle. Parmi celles-ci, la patronne d’une friterie de Marchin braquée le 4 mars 2018. À la fermeture, elle et son employée font face à deux individus cagoulés. L’un d’eux place une arme contre la tête de la patronne, elle doit se mettre à genoux. Son employée est tirée par les cheveux. Ils repartent avec la caisse et les clés du commerce.

À Burdinne, c’est un vol avec violence et qui est commis le 21 dans une supérette. On pique la caisse, l’alcool, les cigarettes. Munis d’un airsoft, ils menacent de revenir et de tuer le personnel s’il bouge.

A Wanze, c’est une personne née en 1939 qui se voit éjecter de son véhicule C-Max alors qu’il revient de faire ses courses. Là, les images de vidéos surveillance parlent. On identifie clairement Ludo et un complice majeur. C’est d’ailleurs ce dernier qui sera intercepté quelques jours plus tard à bord du véhicule volé. Le "groupe" opère, à plusieurs reprises, à la sortie de l’hôpital de Huy et commet des arrachages de sac. On parle aussi de vols de bijoux et même de vols de GSM, à Huy Des faits qui, pour leur part, remontent à 2016.

Délai trop long ?

Il va même agresser son père et le frapper à son domicile d’Andenne. Ce dernier reçoit un coup de poing et du gaz en plein visage. Il a reconnu son fils. Celui-ci a toujours nié cette agression. Le tribunal s’interroge sur le laps de temps écoulé entre le dessaisissement du tribunal de la jeunesse et le passage en correctionnelle. Sur ce point, le Parquet estime que "le tribunal de la jeunesse n’avait pas le dossier complet mais des indices sérieux"

L’instruction a été clôturée en 2019. Et les prévenus majeurs ont, pour leur part, été jugés en janvier de cette année. Face au nombre important de faits "commis avec bea ucoup d’agressivité", le choix des victimes (son père ou des personnes vulnérables) et une situation qui, dans le chef de Ludo, n’est toujours pas normalisée, le Ministère public requiert deux ans de prison. D’autant plus que le sursis probatoire accordé en décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Namur a été révoqué.

Jugement le 23 novembre (* prénom d’emprunt)