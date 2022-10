Le Hutois poignarde sa compagne enceinte: le fœtus n’a pas survécu

Etant donné la violence des coups et l’impressionnante perte de sang de la victime, le fœtus âgé de neuf mois n’a pas survécu. Cette violente agression aurait pu également coûter la vie à la jeune femme qui a été grièvement blessée. Le soir des faits, Le Hutois a laissé sa compagne seule au domicile pendant qu’il sortait. Selon ses déclarations, il a bu de la bière et consommé des stupéfiants. Il est ensuite rentré vers 4 h 30 du matin. Une arrivée tardive que sa compagne lui a fait remarquer. Une violente dispute a éclaté. Le Hutois a expliqué qu’il se souvenait avoir pris un couteau dans la cuisine pour agresser sa compagne, mais ne se souviendrait pas de la suite de la scène. Il a porté plusieurs coups de couteau au visage, au torse, à la nuque et au cou de sa compagne enceinte. Il est ensuite parti. Il a laissé seule sa compagne enceinte de leur enfant, elle baignait dans son sang. Toujours selon ses déclarations, il a ensuite rencontré une connaissance. C’est cette personne qui a prévenu les parents du suspect.

Ce dernier est allé chez ses parents, dont le domicile se trouve également à Huy. Les parents ont prévenu les secours. La victime a été prise en charge. Les jours de la jeune femme étaient en danger. Elle a dû subir une intervention chirurgicale. Elle a été grièvement blessée à l’œil. Les médecins n’ont eu d’autre choix que de l’énucléer. À la suite des faits, la jeune femme a perdu une grande quantité de sang. Le bébé qu’elle portait n’a malheureusement pas survécu. Le suspect a été interpellé le matin même des faits alors qu’il se trouvait au domicile de ses parents. Il n’a opposé aucune résistance.

Le Hutois est connu des autorités pour avoir commis des dégradations, mais aucun fait de violence. Après environ un an de détention préventive, le Hutois poursuit à présent sa détention sous la surveillance d’un bracelet électronique.

Ce dossier est pratiquement clôturé. L’homme devra répondre de tentative de meurtre sur la dame, mais aussi soit d’un avortement, soit du meurtre du fœtus. Cette dernière prévention devra encore être précisée avant le renvoi soit devant un tribunal correctionnel, soit devant la cour d’assises suivant la prévention qui sera retenue concernant le décès du fœtus.