L’Oktoberfest à la sauce hutoise au château Springuel

L’Oktoberfest, c’est cet événement incontournable de l’automne en Allemagne avec pour objectif de festoyer, et de boire de la bière. Christophe Thonet, gérant de l’ASBL AZ Events, a décidé de proposer le concept en terre hutoise. La première édition de cet événement nouveau se calera ce dimanche sur l’Oktoberfest allemande, dans un esprit similaire en tout cas. Au menu: costumes bavarois traditionnels, musique d’ambiance et surtout des découvertes houblonneuse. "On organise les derniers apéros hutois de l’année ce vendredi à partir de 17h dans le parc du château Springuel. On a prévu un chapiteau vu la météo. On voulait donc également faire un deuxième événement sur le week-end pour terminer en beauté, confie l’organisateur hutoise. Comme j’organise également la marche houblonneuse, je me suis dit que c’était une bonne occasion pour être dans la même dynamique et faire découvrir d’autres microbrasseries. Il y a aura des bières locales comme la Léopold 7, la One Two Bee brassée par l’Amicale des pompiers de Liège ou encore la Curtius."