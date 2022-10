Les élèves de l’école Sainte-Claire de Huy produisent 1 500 litres de jus de pomme

"Nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux via les groupes citoyens pour signaler que nous étions à la recherche de pommiers, précise l’institutrice Gwendolyne Poty. Des particuliers de Bodegnée, Jehay, Saint-Georges, Bas-Oha ou encore Héron nous ont invités à venir récolter leurs fruits. Au total, nos élèves en ont ramassé deux tonnes."

Ce volume, il a été pressé ce mardi, sous les regards curieux des petites têtes blondes, grâce au pressoir mobile de PPresse. Depuis 2018, cette machine, conçue par Pierre Laconte, sillonne le Condroz, en septembre et octobre pour permettre à chacun de fabriquer son jus, en amenant sa récolte, et en payant 1,3€ le litre.

"L’outil se veut aussi didactique, explique son concepteur. En dix minutes, les enfants voient leur récolte transformée en un jus, grâce aux différentes phases que sont le lavage, le broyage ou encore la pasteurisation à 80 degrés. Ils me posent aussi pas mal de question, par exemple au sujet des pulpes que j’utilise comme compost ou pour la biométhanisation. Généralement, nous nous déplaçons dans les cours d’école, mais vu la configuration des lieux à l’école Sainte-Claire, nous opérons ce mardi chez un privé dans la vallée du Hoyoux."

Au total, les enfants qui se sont succédé au fil de la journée devant la machine pour déposer les pommes, ou encore remplir les cubis, ont contribué à la réalisation de 1500 litres de jus. "Pour une première, c’est bien", sourit l’instituteur Bruno Dal Molin, à l’origine d’une initiative saluée par le directeur Xavier Coster. "Nos élèves vont à présent les vendre au prix de 8 euros le cubis (3 l) les mercredis matin et les vendredis après-midi au sein de l’école, précise-t-il. Les bénéfices serviront à financer en partie les classes de dépaysement prévues cette année à Palogne, près de Visé et à Maasmechelen. Face à l’augmentation du coût de la vie, nous voulons permettre à tous nos élèves de continuer à vivre cette expérience collective."

Infos: si vous voulez aider l’école Sainte-Claire en achetant du jus, vous pouvez former le 085/ 21. 75.89