Le collège communal refuse le projet de 32 logements au Long Thier, à Huy

Le projet prévoyait quatre immeubles d’une hauteur de 12,30 mètres, avec 66 emplacements de parkings. Le promoteur envisageait également la création d’une voirie privée qui devait donner sur les Longs Thiers.

Ce qui justifie ce refus ? "Il y a plein de raisons, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Déjà, ce n’est pas du tout opportun de construire là. Il y avait déjà eu un refus de permis sur ce lieu-là, on avait émis plusieurs conditions. Et ce projet n’y répond pas." La société qui a rentré la demande de permis d’urbanisation "n’a pas l’habitude de travailler avec notre administration, ajoute le bourgmestre. Il n’y a eu aucune concertation préalable. D’habitude, pour de tels projets, le promoteur prend contact et présente déjà succinctement son projet." Une façon de prendre le pouls mais aussi de déjà répondre à certaines conditions que pourraient émettre les services communaux. Ici, rien de tout cela, aucune concertation.

À l’annonce de ce projet, plusieurs riverains s’étaient mobilisés. Y voyant une réelle nuisance et une mise à mal de leur tranquillité. "Toutes les terrasses donnent du côté des maisons. On peut dire au revoir à notre intimité", notait une riveraine qui pointait aussi du doigt un local poubelles donnant sur son terrain ainsi que la voirie qui devait le border. Les riverains opposés au projet craignaient aussi le risque accru d’inondations. "On a déjà des problèmes d’écoulement d’eau lorsqu’il pleut très fort. Ici, tout sera bétonné et il n’y a aucun aménagement d’égouts possible", notaient-ils. Les riverains comptaient bien faire savoir leur opposition lors de l’enquête publique. Ils ont été entendus…