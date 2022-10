Grosse opération police et TEC sur deux lignes de bus: 150 voyageurs ont été contrôlés à Huy

Contrôleurs et policiers ont ciblé les bus des lignes 9 et 85. La première vient de Liège et arrive sur Huy en passant par Seraing, Flône et Tihange. La deuxième relie Liège à Huy en passant par Bierset, Saint-Georges et Amay. "Les contrôles ont duré 10 minutes pour la ligne 9 et 15 pour la ligne 85", note Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers.

Trois contrôleurs des TEC se sont chargés du premier bus, trois autres du deuxième. Ils sont montés dans les deux bus et ont contrôlé la validité des titres de transport. Et les policiers ? Dix ont pris en charge la première ligne, dix autres la suivante. "Nous, on a fait monter des chiens-drogue dans les bus, explique Jean-Marie Dradin. Et lorsqu’ils “marquaient”, le passager était invité à sortir du bus." Dispositif impressionnant, mais "les jeunes se sont montrés très respectueux et collaborant lors du contrôle. Ça s’est fait de façon tout à fait correct." 150 voyageurs ont été contrôlés.

Le résultat de ces contrôles ? "Sur la ligne 9, on a eu deux voyageurs qui n’avaient pas de titre de transport valide, explique la porte-parole du TEC Liège-Verviers. Et 15 sur la ligne 85." Beaucoup, ça ? "La ligne 85, c’était un bus articulé, donc avec une centaine de voyageurs. Le chiffre zéro, pour zéro problème de titre de transport, devrait être ce qu’on pourrait considérer comme le résultat d’un contrôle normal." Des PV ont été dressés. Le voyageur a dû payer le prix d’un ticket ainsi qu’une amende de 50€.

Et les contrôles des policiers, visant les stupéfiants ? "On n’a pas trouvé de stupéfiants, donc personne n’a été interpellé", note le chef de corps de la police hutoise. Mais les chiens ont détecté que certains jeunes avaient eu des produits stupéfiants dans leurs poches les derniers jours. Pas de quoi dresser un PV contre eux mais bien de leur rappeler que la détention est interdite. Trois jeunes étaient dans le cas. "On doit s’attaquer aussi à ceux qui détiennent des stupéfiants car s’il y a une offre, c’est parce qu’il y a une demande. On doit s’attaquer à ces phénomènes par tous les côtés. On leur a alors fait la morale. En les sensibilisant à la problématique et aux risques."

D’autres contrôles sont prévus prochainement. "On fait régulièrement des opérations de contrôle avec la police, ajoute Isabelle Tasset. Ce mois-ci, on en a huit ou neuf." Et il y en aura encore.