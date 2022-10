Des ossements humains trouvés sur le chantier aux abords de la Collégiale de Huy

Ce mardi les ouvriers occupés à poser les conduites de gaz au début de la rue de la Collégiale, dans le cadre du chantier du rond-point Baudouin, ont fait eu la surprise de découvrir plusieurs ossements humains. " L’excavatrice creusait le sol à plusieurs mètres de profondeur quand on a vu ces restes, on ne pouvait avoir aucun doute, c’étaient des os, expliquent les ouvriers sur place. Le matin, on a découvert plusieurs ossements, dont certains entiers. Et l’après-midi deux crânes un adulte et un plus petit, robablement d’enfant. Et plus on creuse, plus on en trouve.