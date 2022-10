23 jeunes hutois ont serré la main du Pape: « Un moment historique »

"Cette rencontre est exceptionnelle", précise d’emblée le curé de l’unité pastorale de Huy, Éric Ndeze, qui a encadré les jeunes pendant ce séjour de trois jours à Rome. La rencontre était organisée par l’Église catholique de Belgique et plusieurs jeunes chrétiens, via le projet Andiamo. Andiamo, c’était le rêve un peu fou, devenu réalité, d’emmener des jeunes belges catholiques entre 18 et 35 ans en Italie pour rencontrer le Pape François en audience privée avec le souhait de recevoir la bénédiction afin d’être ambassadeurs en Belgique des JMJ 2023.

"À ma connaissance, c’est la première fois que le Pape reçoit une délégation de jeunes, de Belgique qui plus est", explique le curé hutois. C’est lui qui a été chargé de réunir un groupe de jeunes représentant sa région. "J’ai lancé un appel dans les trois écoles où je suis impliqué, en ciblant les 5e et 6e secondaires: Saint-Quirin, Sainte-Marie et Don Bosco. 23 ont répondu positivement. Et deux professeurs du collège Saint-Quirin ont pris part au voyage également."

Les jeunes et leurs accompagnateurs ont embarqué samedi dans l’avion, destination Italie et Rome où les attendait un programme riche et chargé: visite culturelle, rencontres avec d’autres jeunes, conférence du Vatican, témoignages, veillée de prière… "Ils ont notamment rencontré l’ambassadeur belge du saint-Siège ou encore visité le QG des JMJ, place saint-Pierre, dans le centre San Lorenzo."

Mais le moment le plus solennel, celui qu’ils ne sont pas près d’oublier, a été sans nul doute la rencontre avec le Pape François. Lundi matin, il a reçu les jeunes dans la salle Clémentine du Palais apostolique, dans un cadre prestigieux. Ils ont écouté son discours, "un beau discours, très fort, adressé directement aux jeunes, souligne Éric Ndeze. Il leur a demandé de ne pas avoir peur malgré les crises qui secouent le monde, les a félicités pour leur courage et leur engagement, leur a rappelé qu’ils étaient non seulement l’avenir de l’Église mais aussi le présent et qu’ils n’avaient pas besoin d’être des super-héros mais plutôt de personnes sincères, vraies et libres. Et il les a envoyés comme ambassadeurs de la jeunesse belge pour les préparatifs des JMJ." Les 100 jeunes ont ensuite reçu la bénédiction pontificale puis tour à tour, chacun a pu saluer le Pape, lui serrer la main et échanger quelques mots avec lui. Les 15 élèves du collège Saint-Quirin en ont même profité pour lui offrir un pull aux logo et couleurs de leur école.

"La rencontre a duré environ une heure. Et pour ces jeunes, c’est historique. Ils savent qu’ils sont privilégiés. Car il est très rare de voir le Pape de si près et encore moins de lui parler, souligne le curé hutois, qui, pour sa part a déjà eu la chance de rencontrer une fois le Souverain pontife en personne. Il faut savoir qu’il n’existe que trois types d’audience papale: internationale (où il salue la foule depuis le balcon), l’audience générale (place Saint-Pierre ou dans une salle qui peut accueillir jusqu’à 6000 personnes) et l’audience privée généralement réservée aux chefs d’état et personnalités."

Une chance unique donc pour ces élèves qui ont pu rencontrer la plus haute autorité de l’Église.