Rallye Porsche ce week-end: des déviations en vue

Ces 8 et 9 octobre, Huy vivra à l’heure de Stuttgart, puisque la marque Porsche sera omniprésente dans et autour de la ville avec le Rally 4 Porsche (à lire en p.54 dans notre cahier Sport). Le centre névralgique du week-end se trouvera avenue Delchambre et avenue Godin-Parnajon. Samedi, le chapiteau ne sera accessible qu’aux participants, alors qu’il sera ouvert à tous le dimanche. Les voitures passeront par la Grand-Place, les rues des Fouarges, l’Apleit et de L’Harmonie à chaque retour à Huy le dimanche et en fin de balade le samedi. Samedi, c’est donc une balade touristique qui est proposée aux propriétaires de Porsche, en préambule à la partie sportive. À noter qu’un codriving caritatif est organisé. Moyennant une contribution financière dont les bénéfices seront reversés à l’ASBL Do Mi Si La Do Ré, le public pourra se glisser sur le siège de droite de l’une des nombreuses Porsche présentes. Dimanche, place au rallye de vitesse avec une spéciale Moulin de Solières (à parcourir à quatre reprises) ainsi qu’un rallye de régularité sportive, pour décrocher le titre honorifique de " meilleur porschiste ". Attention que des mesures particulières de circulation et de stationnement seront d’application pour l’événement. Elles sont détaillées dans une ordonnance de police mise en ligne sur www.huy.be. Ainsi, le troisième parking du quadrilatère sera fermé et inaccessible tout le week-end, utilisé comme parc fermé pour les concurrents du rallye.