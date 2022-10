Parking revu rues Delperée et Roosevelt

Ce qui a été décidé ?

1. Sens unique. La rue Delperée depuis la rue du Neufmoustier sera placée à sens unique. "Pratiquement tous les riverains prenaient déjà la rue dans ce sens-là, note le bourgmestre. Ça permettra aussi à certains de ne plus tricher. Ceux qui sortaient de l’athénée et qui l’utilisaient en raccourci." Ce sens unique sera testé pendant six mois.

2. Zone de stationnement rue Delperée. Des emplacements pour se parquer seront prévus de part et d’autre de la voirie. Autour des entrées de garage ou allées privatives. Avec une zone de 5,50 mètres permettant aux riverains de rentrer leur voiture chez eux sans souci. Sauf que cette zone devra être réservée via l’affichage de la plaque d’immatriculation sur la porte de garage ou la barrière. Et les autres places de stationnement ? Des plantations en voirie permettront de les structurer. Ces poiriers de Chine, entourés de bordure, permettront de végétaliser la voirie mais aussi de diminuer la vitesse des automobilistes en réduisant l’espace. Combien de places ainsi ? On va passer de 30 zones de stationnement à un total de 62 zones, dont 23 devant les entrées privées. Il y aura aussi deux places réservées pour les personnes à mobilité réduite à l’entrée de la rue Delperée, côté rue du Neufmoustier, et une autre à la rue Roosevelt.

3. Zone de stationnement rue Roosevelt. Le stationnement est maintenu du même côté de la voirie, rue Roosevelt et sera aménagé lui aussi via un marquage au sol et des plantations.

4. Les cyclistes. Pour faciliter la circulation des cyclistes, ces deux rues seront placées en SUL, sens unique limité. Simplement parce que la voirie est assez large et le permet.