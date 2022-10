Fusion de l’ALEm: il n’y aura pas de perte d’emploi pour les aides ménagères

"Dans le secteur des titres-service, on ne sait pas descendre sous un point critique, explique Hans Dedecker, président de l’ALEm hutoise. Les gains sont tellement faibles qu’il est difficile d’avoir un petit bénéfice." En d’autres termes, l’ALEm de Huy était trop petite pour réussir à survivre. L’objectif de l’ALEm n’est clairement pas de faire des bénéfices mais "nous avons un rôle social, nous donnons de l’emploi à des dames." À une cinquantaine de personnes actuellement, qui travaillent pour environ 500 clients. Historiquement, "ça a toujours été difficile à Huy. Pendant trois ans, on a regardé avec le conseil d’administration pour réduire tous les frais. On a fait des gains en assurances, en gestion administrative." Mais là, "on était arrivés au bout".

Les options n’étaient pas nombreuses: ou bien l’ALEm fermait et 50 personnes étaient à la rue, ou bien on y investissait de l’argent et on engageait des personnes. Il y avait cependant une troisième option: une fusion avec une autre ALEm. Des contacts ont été pris avec celle de Seraing, "elle est exemplaire, elle est super bien gérée". La décision a été prise.

La conséquence ? Les deux ALEm fusionnent mais Huy garde une antenne sur son territoire. Et surtout, les 50 travailleuses ne perdent pas leur emploi, elles rejoignent les 150 travailleuses de l’ALEM sérésienne. Et "elles auront des avantages extralégaux supplémentaires comme des chèques-repas, des frais de téléphone. Un autre avantage: les dames pourront travailler sur un plus large bassin de vie. Ce qui est intéressant pour celles qui, par exemple, travaillent sur Engis, elles pourront travailler plus près de Seraing." Il y aura donc toujours un bâtiment ALEm à Huy. Seule personne à faire les frais de cette fusion, la directrice qui, elle, a perdu son emploi. "On a dû la licencier."

Vidée de sa structure de titres-service, l’ALEm de Huy ne conservera qu’une section ALE dont l’employée est financée par le Forem.