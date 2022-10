Épidémie de vols dans les voitures: une dizaine de faits en moins d’une semaine

"Comme dans toutes les villes de notre taille, on constate un, deux voire trois vols dans les véhicules par semaine, estime le chef de corps Jean-Marie Dradin. Souvent, c’est l’occasion qui fait le larron. Parce que les portes n’ont pas été verrouillées, ou parce qu’un ordinateur portable est visible dans l’habitacle, par exemple. Mais ici, on est face à un phénomène bien plus important. Dès lors, nous avons doublé les effectifs en patrouille nocturne, et tripler la capacité en matière d’enquête pour vol. De deux inspecteurs, nous sommes passés à six." Et qu’a-t-on volé ces derniers jours ? "Un peu de tout, une lampe de poche, des gants, etc, poursuit le commissaire. Le(s) voleur(s) recherche (nt) aussi souvent des cartes de banque pour pouvoir les utiliser en profitant du système sans contact."