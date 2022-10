Épidémie de vols dans les voitures à Huy: un jeune arrêté

"Comme dans toutes les villes de notre taille, on constate un, deux voire trois vols dans les véhicules par semaine, estime le chef de corps Jean-Marie Dradin. Souvent, c’est l’occasion qui fait le larron. Parce que les portes n’ont pas été verrouillées, ou parce qu’un ordinateur portable est visible dans l’habitacle, par exemple. Mais ici, nous étions face à un phénomène bien plus important. Dès lors, nous avions doublé les effectifs en patrouille nocturne, et tripler la capacité en matière d’enquête pour vol. De deux inspecteurs, nous étions passés à six."

Malgré l’interception du suspect qui a été auditionné durant toute la journée et qui sera déféré ce vendredi matin devant le parquet de Liège, la police de Huy annonce qu’elle va maintenir sa vigilance nocturne. "Car nous n’avons pas la certitude qu’il n’y a pas d’autres voleurs. Le dispositif reste donc en place."

"Comme dans toutes les villes de notre taille, on constate un, deux voire trois vols dans les véhicules par semaine, estime le chef de corps Jean-Marie Dradin. Souvent, c’est l’occasion qui fait le larron. Parce que les portes n’ont pas été verrouillées, ou parce qu’un ordinateur portable est visible dans l’habitacle, par exemple. Mais ici, on est face à un phénomène bien plus important. Dès lors, nous avons doublé les effectifs en patrouille nocturne, et tripler la capacité en matière d’enquête pour vol. De deux inspecteurs, nous sommes passés à six." Et qu’a-t-on volé ces derniers jours ? "Un peu de tout, une lampe de poche, des gants, etc, poursuit le commissaire. Le(s) voleur(s) recherche (nt) aussi souvent des cartes de banque pour pouvoir les utiliser en profitant du système sans contact."