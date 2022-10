Travaux au Quadrilatère à Huy: ça sera compliqué dès ce jeudi

Aïe, cela risque de coincer en plein cœur de Huy… Dès ce jeudi et pour quinze jours, le chantier de revitalisation urbaine du quartier du Quadrilatère (qui devrait se terminer en février 2023) entre dans une phase qui risque de compliquer la vie des automobilistes. Les travaux ont été confiés à la s.a. Cop&Portier, de Flémalle, et ils concernent l’avenue Adolphe Chapelle, cette voirie qui débouche devant la prison. Le chantier a été lancé le 5 septembre. S’ils ont démarré sans trop d’impact sur la circulation (et les entrées sur les parkings souterrain et aérien du Quadrilatère et celle du tout nouveau parking de la bibliothèque), les travaux entrent dans une nouvelle phase: la mise en place du réseau d’égouttage. Et cette phase (qui se déroulera jusqu’au 21 octobre) réduira temporairement l’accès aux différents parkings. Les parkings du Quadrilatère seront toujours accessibles mais en suivant les déviations mises en place. Les travaux s’effectueront au milieu de la voirie et par tronçon (rue des Augustins jusqu’à l’entrée du parking souterrain ; de l’entrée à la sortie du parking souterrain, de la sortie du parking souterrain jusqu’à la rue de la Résistance).