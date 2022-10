Pas de patinoire à Huy cet hiver mais « la glace reste l’image de l’hiver », pour l’exploitant

Là, la décision est désormais prise: il n’y aura pas de patinoire mais bien… une surface synthétique pour des patins à roulettes et des rollers. Une solution qui exclut l’installation d’un groupe de froid, très énergivore. Une piste de roller sera ainsi installée sur la grand-place, sous chapiteau, avec chalets Horeca. Piste de patins à roulettes et chalets Horeca seront accessibles du 25 novembre au 8 janvier.

Le prix demandé au public, pas encore décidé

La décision, c’est autant la Ville de Huy que l’exploitant qui l’ont prise. "On modifie l’objet de la convention, note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On considère que l’augmentation du coût de l’énergie ne fera pas faire de bénéfice à l’exploitant." Exploitant et Ville de Huy ont ainsi réfléchi à une alternative car clairement, "la Ville est partenaire, ce n’est pas à elle à assumer les coûts de l’électricité mais bien à moi", explique Lambert Wéry qui craignait le gouffre financier.

L’année dernière, la facture en électricité grimpait à 15.000€. Cette année, la société "Couleurs extrêmes" craignait de la voir doubler, voire tripler, et de dès lors ne faire aucun bénéfice.

Du bénéfice, Lambert Wéry n’en fera probablement pas plus cette année mais il vise avant tout à proposer aux Hutois une animation après deux années de Covid. "De commun accord avec la Ville de Huy, on a décidé de développer un concept qui se rapproche le plus de la glisse. Avec des chaussures qui, au lieu d’avoir une lame, auront des roues." Lambert Wéry le sait: il sera perdant car il a investi dans une patinoire qu’il ne peut installer cet hiver et il doit investir dans une piste synthétique qui va lui coûter plus cher. Dans des rollers aussi, qui coûtent plus de deux fois plus cher, à louer ou à acheter, que des patins à glace. Un prix qu’il compte répercuter sur le citoyen ? Ce n’est pas son intention mais "on n’a pas encore réfléchi au prix qu’on demandera. Là, il fallait qu’on prenne une décision sur ce qu’on allait faire, c’est fait. Maintenant, on va réfléchir plus loin. La Ville tout comme nous, on fera en sorte que le citoyen ne soit pas pénalisé."

La piste de roller, ce sera juste pour cet hiver ? Là, Ville et société "Couleurs extrêmes" ne partagent pas la même analyse. Pour Lambert Wéry, il ne fait aucun doute que "la glace reste l’image de l’hiver". Et puis, il a investi dans sa patinoire, ce n’est pas pour la remiser définitivement au placard. Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne pense à l’avenir en d’autres termes: "C’est décidé pour cette année, on va voir comment ça fonctionne, mais on s’inscrirait plutôt dans la durée."