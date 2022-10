Dans les coulisses de la caserne des pompiers

Ce week-end, le public a pu plonger au cœur de la caserne des pompiers de la Zone de secours Hemeco Huy-Hamoir. Un joli plongeon pour les familles qui ont pu assister à une désincarcération, manier une lance incendie, découvrir le métier de pompier-plongeur, grimper dans un vrai camion ou s’initier aux gestes de réanimation. "Tout s’est très bien passé malgré les conditions climatiques qui ne font que rappeler que tout pompier endosse sa tenue d’intervention quelle que soit la météo, débute Stéphane Bouquette, le commandant de zone. Nous n’avions plus rien fait pendant les années Covid et on sent que la dynamique est relancée. C’est une belle occasion de valoriser le métier mais aussi d’attirer de futurs amateurs. Que ce soit pour intégrer l’école ou pour devenir pompier volontaire. Il nous en manque toujours du côté de Hamoir." À 17 ans, Amandine De Pagter poursuit sa scolarité et combine avec, certains samedis, sa formation de pompier. "Nous sommes là aujourd’hui pour sensibiliser et transmettre notre passion à ceux qui pourraient être intéressés par le métier, confie la Hutoise. Il y a beaucoup de curieux et on voit que c’est une profession qui attire, fascine et impressionne. Personnellement, j’ai toujours été attirée par cet univers et je voudrais en faire mon métier plus tard."