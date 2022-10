Il y aura une aire pour les motorhomes au port de Statte

Le port de Statte accueillera donc une aire pour les motorhomes, juste à côté du bâtiment. Dix places sur un parking qui sera sécurisé. L’intérêt ? Les conducteurs et leurs passagers pourront profiter des installations du port de plaisance, de ses sanitaires et douches déjà disponibles. Une borne de recharge électrique sera prévue, ainsi qu’une pour l’eau usée et une pour l’eau claire. L’espace bénéficiera aussi de plantations. "Il y aura une barrière d’accès à l’entrée, a expliqué le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Avec un système de redevance, car les gens paieront." Mais le prix devrait être concerté avec le CGT pour être identique partout. "Cela ne nous coûtera rien, les dépenses et les recettes devraient s’équilibrer."