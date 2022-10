Fermeture à 2h du matin: c’est prolongé

Et jeudi soir, les conseillers communaux ont validé cette prolongation alors que le bourgmestre rappelait qu’il y aura des dérogations pour les fêtes de fin d’année. "Des dérogations globales, et pas ponctuelles pour certains établissements." La mesure est "efficace, elle n’empêche pas les bagarres mais il n’y a plus de bandes sur le centre-ville".

L’opposition n’a pas manqué de commenter une mesure qui, pour les écolos, est clairement un couvre-feu. "Les statistiques sont meilleures mais le couvre-feu est une mesure extrêmement radicale. Et ça n’empêche pas d’avoir des problèmes de sécurité ?" Et Rodrigue Demeuse de pointer du doigt "une grosse bagarre" à 1h du matin la nuit de samedi à dimanche.

"Le couvre-feu à 2h du matin ne peut pas être la seule réponse à un problème engendré par deux cafés de la Grand-Place, ajoute l’écolo hutois. On ne solutionne rien aux racines du problème. On veut que Huy reste un lieu de fête et que les gens y soient en sécurité." Les écolos se sont abstenus lors du vote.

La prolongation de cette mesure de fermeture, c’est le chef de corps qui l’a demandée et le collège suit. "Si le chef de corps nous demande de prendre la mesure pour lui permettre de faire son travail, on doit lui donner satisfaction, note Grégory Vidal (DéfipourHuy). On doit lui donner satisfaction mais pas pendant trois ans…"