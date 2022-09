« Les dealers nous pourrissent la vie ? On va leur pourrir la leur… », dit le bourgmestre de Huy

Une des propositions des Hutois, c’est donc de collaborer à la recherche de solutions. Et Rodrigue Demeuse de proposer de créer une commission de sécurité avec les citoyens, les commerçants, la police, la justice, les politiques "pour réfléchir ensemble à cette solution et avoir ce dialogue". Les Hutois, en tout cas, attendent des réponses concrètes. Le couvre-feu (appelé ainsi par l’écolo hutois mais plutôt "d’heure de fermeture imposée" par le bourgmestre), les caméras: "cela n’est pas la solution, ce n’est pas suffisant. les gens veulent plus de présence policière, de proximité, de policiers visibles, et de dialogue avec le citoyen. On doit pouvoir s’en donner les moyens. Il y a encore trop de citoyens qui ne voient pas ce renforcement des agents de quartier." Et aussi, il faut un travail plus large de prévention "en améliorant le cadre de vie, en luttant contre la pauvreté, en aidant les SDF, en luttant contre les trafics, en luttant contre les logements inoccupés, en lançant des campagnes de propreté." Et il faut aussi de la répression judiciaire. Car une fois les fauteurs de trouble interpellés par la police, il faut que le parquet suive et ne les relâche pas… "On sait que la police fait son travail, mais il faut que la justice suive", commente Grégory Vidal (DefipourHuy).

Un gros budget

La réponse du collège ? Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne est clair: "le sentiment d’insécurité est réel. On en est conscients." C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Ville de Huy ne lésine pas à ouvrir son portefeuille pour assumer le budget de la police. "On a un budget hors norme."

Le collège anticipe même les départs pour maintenir le cadre, il lance la procédure de recrutement avant que la personne ne parte réellement, pour perdre le moins de temps entre le départ de l’ancien et l’arrivée du nouveau. "On a aussi quelques agents en maladie de longue durée. Ils sont passés dans un autre statut pour pouvoir engager."

La Ville a aussi investi dans du matériel, dans le parc caméras qui permettent d’élucider les méfaits commis. Enfin, parce que le sentiment d’insécurité est aussi lié au cadre de vie, de nombreux travaux sont prévus afin d’améliorer la ville.

« Les dealers ne seront jamais tranquilles chez nous »

Le sentiment d’insécurité vient aussi de cette délinquance liée à la drogue. Ce dernier mardi, une importante action de la police a permis de mettre la main sur des dealers. Il y a quelques semaines, c’était dans un hôtel qu’un dealer a été appréhendé. "Peut-être que ce fil qu’on tire permettra de détricoter le trafic", note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Et d’asséner: "les trafiquants de drogue nous pourrissent la vie, on va à notre tour la leur pourrir. Qu’ils le sachent. Qu’ils aillent faire leur trafic ailleurs qu’à Huy car ils ne seront jamais tranquilles chez nous."

Cependant, le bourgmestre en est conscient: jamais il ne saura éradiquer ce phénomène ; mais "des opérations comme celle de ce mardi seront renouvelées".

Et créer une commission citoyenne sur la sécurité ? "Ce n’est pas une mauvaise idée, embraye le bourgmestre en titre Christophe Collignon. Mais il faudrait voir avec le chef de zone, voir de quelle manière on pourrait opérer. Car il ne faut pas non plus tomber sur la création d’une garde civile. Laissons-nous le temps de voir cela avec lui." Le premier droit du citoyen est effectivement de pouvoir se balader dans sa ville en toute sécurité. "Quand on étudie les statistiques, il n’y a pas tant de faits que cela, même si le sentiment d’insécurité est réel, note Christophe Collignon. Le gros problème maintenant, c’est les stupéfiants. On doit tout faire pour stopper le deal en rue."

Il y a cependant une question de moyens même si Huy est la ville avec le plus de policiers par habitants. "Il y a néanmoins des choses qui ne dépendent pas de nous: on arrête les délinquants mais la justice ne suit pas. Il faut que toute la chaîne fonctionne." Christophe Collignon a d’ailleurs rencontré le procureur du roi de Liège pour le sensibiliser au territoire hutois et à ses spécificités. "Il faut un plan national anti-drogue avec un volet répressif, il faut un arsenal législatif. Il faut un plan national, sinon on sera démuni."