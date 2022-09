La pluie n’a pas arrêté le festival rap Hurbayn

L’événement était le troisième du genre organisé par le foyer de jeunes, face à un public qui s’est fait timide. La première édition s’est tenue en 2015. À l’époque, ils recevaient Roméo Elvis. Rien que ça… La seconde édition était en 2018.

Huit jeunes font leur première scène

Le projet part de l’atelier "Beat studio" au cours duquel les jeunes apprennent les codes de l’écriture rap et de l’enregistrement en studio. "Pour boucler la boucle, les jeunes avaient émis le souhait de pouvoir monter sur scène. On a donc mis sur pied le premier festival avec eux", explique Laurent Streel, animateur.

Cette année, le collectif "Hurbayn", composé de huit jeunes issus de Huy et Engis performaient pour la première fois. Grâce à un subside de 9 000 € obtenu auprès de la Région wallonne, la Mézon a pu leur proposer un coaching scénique. "On a travaillé avec Kaer, du groupe liégeois Starflam, qui a fait pas mal de bruit. Ils ont appris comment occuper la scène, interagir avec le public. C’est aussi grâce à ce subside et pour les valoriser qu’on peut se permettre de faire appel à des têtes d’affiche", exprime encore Laurent Streel.

Rap, drill, boom bap ou trap…

Un peu stressés avant de monter sur scène, ils pouvaient compter sur le soutien de leurs amis que la pluie n’a pas arrêtés. Tour à tour, chacun a pu exprimer son potentiel, ses morceaux, seuls ou en duo. Leurs influences sont majoritairement issues du rap français. "On fait un peu de tout, de la drill, du boom bap, de la trap. On a chacun notre délire, on est tous différents", explique Lorenzo. "Globalement, ça parle de la vie qu’on mène, nos galères comme nos bons moments. Parfois c’est juste pour ambiancer", complète Philippe.