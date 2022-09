Téléphérique de Huy: le dossier avance mais sera-t-il terminé pour 2023 ?

Huy veut devenir un pôle touristique majeur du bassin mosan et cela passe clairement par ce nouveau téléphérique qui remplacera celui percuté par un hélicoptère il y a maintenant dix ans.

Des étapes importantes ont été franchies récemment avec, notamment, le déchargement des anciennes cabines. Des travaux de réhabilitation sont, eux, en cours dans les stations. Comme la mise en place du sabot de la station aval et du galet de déviation de la station amont. Des éléments "historiques" du téléphérique actuel ont été conservés. Un soin particulier est aussi apporté à l’intégration de la nouvelle installation dans l’architecture du site du fort.

Nouveauté dans le dossier: la Ville de Huy a obtenu le permis pour le replacement du pylône de La Sarte et pour le renforcement des deux pylônes implantés sur le fort. La Ville de Huy a aussi réceptionné le permis qui lui permettra de faire les travaux d’installation d’un ascenseur au panorama du fort. Côté construction: les deux cabines pour les passagers du téléphérique mais aussi le bas qui permettra le transport des marchandises pendant les travaux sont en cours de construction. C’est la société MND, avec Cop&Portier, qui est en charge du chantier.

Tiens, et le surcoût lié à la corrosion des pylônes qui n’avait pas été constatée au départ ? Il sera important mais "on n’a toujours pas le montant de ce surcoût", note Jacques Mouton, échevin des Finances. Il devrait être d’environ 1,5 million d’euros. La Ville de Huy a mandaté son avocat pour intenter une action, "on ne va pas rester au balcon et on ne va pas payer alors que l’erreur vient des soumissionnaires".

Il y a quelques mois, la Ville de Huy annonçait la fin des travaux de reconstruction du téléphérique pour la saison touristique de 2023. Un délai qui sera tenu ? "On l’espère", commente l’échevin hutois. Mais rien n’est moins sûr.