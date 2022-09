Les 31 Communes réfléchissent à leur avenir, leurs projets

En avril 2022, la Conférence des élus Meuse-Condroz-Hesbaye qui regroupe les 31 communes de l’arrondissement, a initié avec les bourgmestres, les directeurs généraux mais aussi les acteurs de terrain une réflexion visant à définir son projet de territoire pour les deux décennies à venir. On le sait, l’arrondissement de Huy-Waremme, coincé entre ceux de Liège et de Namur revendique d’exister et d’être reconnu. C’est le leitmotiv des bourgmestres qui y travaillent depuis la création de la Conférence des élus.