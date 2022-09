La campagne CAP48 est de retour pour aider les institutions de personnes handicapées

Chez nous, la vente de post-it, qui seront cette année à l’effigie du Marsupilami, sera assurée par des particuliers, des mouvements de jeunesse, mais aussi des établissements scolaires. "On pourra compter sur les écoles Saint-Martin d’Antheit, Saint-Louis de Strée, et Sainte-Marie de Huy."

C’est bien connu, l’argent versé à CAP48 sert à financer la recherche et des projets d’aide aux personnes handicapées et aux jeunes en difficulté. Mais ce qu’on sait moins, c’est que l’argent récolté dans la région hutoise sera réinvesti au même endroit. "En 2021, on a financé l’aménagement d’une plaine de jeux pour l’ASBL Espoir (NDLR: qui accueille notamment des enfants placés), à Amay". 19 000€ ont également été octroyés à la Pommeraie, un lieu de vie pour adultes en situation de handicap, où le lancement de la campagne était d’ailleurs organisé. "On va s’en servir pour refaire une salle de bains qui a plus de 30 ans, détaille Michaël Streel, directeur de la Pommeraie. On va aussi faire des travaux dans “l’atelier bois”. On doit refaire le sol." En 2022, l’ASBL tinlotoise "Enfants d’un même père", qui accueille des enfants en situation de handicap, recevra 8 000 € pour l’achat d’un véhicule.

Déjà aux Variétés ce jeudi

Si la campagne de vente ne commence que le 7 octobre, vous pourrez déjà aider CAP48 ce jeudi soir. En effet, le collectif "Femmes Condroz-Huy-Hesbaye" organise la projection du film "Les Jeunes Amants", avec Fanny Ardant. "La séance aura lieu à 20h au cinéma Les Variétés, à Amay, détaille Michèle Quinet-le Docte, membre du collectif. L’entrée coûte six euros et la totalité des revenus sera versée à CAP48."

Pour faire un don à CAP48: BE35 0000 0000 3737