Alcoolisé, il a frappé ses parents

Le 19 juin 2021, alors qu’ils rentrent de chez des amis, des Hutois croisent leur fils en ville. Il a bu un coup de trop, après le foot. Ils lui demandent de rentrer avec eux, vu qu’ils l’hébergent temporairement suite à la rupture avec sa copine. Il accepte et sa maman lui propose même de lui faire à manger pendant qu’il papote avec son papa dans le salon. Sauf que. Le prévenu n’apprécie pas que son papa lui fasse la morale sur sa vie en général, sur sa consommation d’alcool en particulier. D’autant que le père de famille a lui-même bu son petit verre chez ses amis. Les deux hommes en viennent aux mains et la maman, en tentant de s’interposer, se prend aussi des coups. La police, appelée par la sœur du prévenu, trouve le couple groggy, désemparé, à bout de souffle, les vêtements tachés de sang. Et le papa a une vilaine coupure à une lèvre et de nombreuses ecchymoses.