Le concert d’Hugues Aufray, qui devait venir à Huy ce jeudi, encore annulé

Décidément, il est dit que les amateurs du chanteur français auront du mal à le rencontrer… Car une fois de plus, le concert d’Hugues Aufray, programmé à la collégiale de Huy ce jeudi, est à nouveau reporté. A nouveau car une première date avait été arrêtée, le mercredi 14 septembre, mais le chanteur, en tournée dans les églises et les collégiales, avait alors annulé. Le concert était sold-out, il a été reporté à quinze jours plus tard, ce jeudi donc. Sauf que là, à nouveau, on annonce que le chanteur ne viendra pas. Il semblerait que deux personnes de son équipe aient attrapé le Covid. Le concert est donc à nouveau reporté… pour autant que les organisateurs de la tournée et la fabrique d’église, qui loue l’édifice religieux, se mettent d’accord sur une date. « Ils proposaient le 30 novembre mais la date est déjà prise », nous explique-t-on. Une nouvelle date devrait donc être trouvée, et communiquée, rapidement… C.Du