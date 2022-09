Un ébéniste ampsinois, tué par le monoxyde de carbone

Deux autres personnes ont également été intoxiquées: l’occupante des lieux et le gérant du magasin "Bio, dis-moi" tout proche, venu au secours des deux personnes présentes dans la maison. L’occupante des lieux et le gérant ont finalement été transportés par ambulance au CHRH de Huy, alors que l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne avait été appelé sur les lieux. Leurs jours n’étaient pas en danger.

Des animaux domestiques (chiens et chats) ont également dû être secourus.

Placés sous les ordres du capitaine Quentin Goffard, huit pompiers et six ambulanciers se sont rendus sur les lieux de l’accident. Ils étaient accompagnés de deux médecins et deux infirmiers. La nationale 90, à hauteur de la rue Arbre Sainte-Barbe, a été fermée durant une bonne heure à la circulation.

Bien connu, entre autres pour ses performances sportives

L’annonce du décès a provoqué l’émoi à Amay, où Laurent Sente était bien connu, notamment pour ses performances sportives. "Il avait notamment participé à l’Ironman de Vichy en 2015 et au marathon de Florence en 2016, se souvient le bourgmestre, Jean-Michel Javaux, sous le choc. Nos pensées vont à ses enfants et à sa famille."