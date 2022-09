Trois terrains de padel couverts dans le quartier de la gare à Huy

Début des travaux en novembre

Confié au bureau hutois Echos Architectes, le projet est appelé à se développer en deux phases avec, dans un premier temps, la réalisation du bâtiment abritant les trois terrains (38,7 m de long, 23 m de large, avec une toiture à versants culminant à 10,7 m au faîte) et d’un bloc pour le bar, les sanitaires et les locaux techniques. "On espère pouvoir entamer les travaux en novembre, projette Sullivan Courtois. La deuxième phase ne s’envisagera qu’en fonction du succès rencontré." Là, il s’agira alors de réaliser l’espace cafétéria et vestiaires (19,3 m de long et 10,2 m de large avec toiture plate à 4,75 m), une terrasse extérieure et le parking pour 18 places. Ce qui, au passage, est en deçà des 24 places que devrait réglementairement proposer le site, comme l’ont soulevé le service Mobilité de la Ville de Huy et la police dans leur rapport.

Après étude acoustique

Cet aspect faisait d’ailleurs aussi partie des questionnements parmi les trois courriers de réclamation parvenus durant l’enquête publique (du 21 février au 7 mars). Avec également une forte préoccupation pour les éventuelles nuisances sonores générées par l’impact des balles. Le trio d’initiateurs a pris la précaution de commander une étude acoustique les invitant à fermer les terrains par des tôles profilées et du vitrage. Précaution parmi d’autres que le collège a mentionnée dans les conditions à rencontrer au moment de délivrer le permis. Enfin, le souhait est de pouvoir y jouer de 9 à 22 h, 7 jours sur 7.