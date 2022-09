Passer à 4/5e mais sans perdre un euro

L’idée? L’expérience vise à réduire le temps de travail d’1/5epour les plus de 60 ans (agents statutaires et contractuels) sans perte de salaire, sans impact non plus sur leur pension. Les métiers concernés? Les ouvriers de voirie, les femmes de ménage, les jardiniers d’entretien, les puéricultrices. Pour compenser, les Communes et CPAS pourront avoir recours à la formation en alternance, trop peu utilisée dans les administrations. Le travailleur qui passe à 4/5edeviendra le tuteur de l’apprenant, jeune, jeune adulte ou chercheur d’emploi, qui viendra se former au sein de l’administration communale ou du CPAS. Une opération win-win selon le ministre wallon car l’apprenant va pouvoir mettre en pratique ses acquis théoriques alors que le pouvoir local qui l’accueillera pourra ainsi former son futur collaborateur.

"Notre avantage? Cela permet de diminuer la souffrance des gens et de réduire les congés de maladie, explique le bourgmestre hutois f.f. Éric Dosogne. Avec l’intérêt qu’on forme aussi des apprenants de l’IFAPME aux métiers de voirie. La pose de filet d’eau ou de tarmac, cela ne s’apprend pas à l’école. Cela nous permettra de qualifier des gens." Sur Huy, une douzaine de membres du personnel est concernée.

Au conseil communal de lundi

Marchin aussi a marqué son intérêt pour l’expérience et l’administration communale a été retenue. "Cela concerne quatre ou cinq personnes de plus de 60 ans qui sont susceptibles d’avoir un régime à 4/5e. On a voulu participer car c’est une mesure sociale intéressante, note le bourgmestre Adrien Carlozzi. On trouve l’intention bonne, c’est une avancée sociale pour le travailleur." La mesure est passée par la concertation syndicale, les syndicats étaient positifs. "Maintenant, le conseil communal doit encore approuver la décision. Et ça, ce sera lundi."