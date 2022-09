Lassé des conflits en interne, le président du MR de Huy démissionne

Le désormais ex-président imité dans sa démission par le vice-président, Patrice Langlois, pour les mêmes motifs, refuse de citer des noms de personnes "qui confondent parfois les objectifs avec les outils. Plus les élections communales de 2024 approchent, plus les débats deviennent compliqués en interne. Il y a une lutte de pouvoir et peut-être d’argent pour certains ! Les préparatifs des élections communales de 2018 avaient déjà été compliqués. J’avais été coordinateur de la liste et nous avions finalement pas mal traversé cette période avec trois élus et un maintien au sein du collège. Je n’ai plus envie de revivre cela. Un président ff devra être désigné pour organiser ma succession. C’est souhaitable avant les élections communales de 2024." C’est qu’avec le départ acquis de Magali Dock vers des cieux diplomatiques et le retrait plus que probable de Jacques Mouton qui a déjà dit avoir fait son temps (même pour pousser la liste), les rôles en vue sont déjà forts courtisés pour 2024 au MR hutois. Et ça joue déjà des coudes forcément.

Hans Dedecker candidat à la présidence du MR

En coulisses, d’autres font ouvertement porter le chapeau des tensions à Christophe Pire ( "pour sa passivité au conseil communal et qui chicane désormais sur des détails en locale après trois ans d’absence") et à un Hans Dedecker ( "négatif et toujours dans la critique") bien décidé à assumer un rôle en vue sur la place politique hutoise après avoir loupé le ticket pour le conseil communal en 2018. Il ne fait aucun doute que le courant ne passait plus avec le président de la locale MR auquel il avait été opposé dans la course à la présidence en 2021. "Je ne suis pas surpris par sa démission, confie même Hans Dedecker. Pour avoir un bon feeling avec Huy, il faut être présent sur le terrain (NDLR: Pascal Somville se voit reprocher une présence physique plus importante dans le Brabant wallon qu’à Huy où il est toujours domicilié). Je serai à nouveau candidat à la présidence de la locale à 200%. Il y a de la nouveauté à apporter au MR." Sauf que selon les statuts du MR, cet accessit pourrait lui barrer la route à une première place sur la liste en 2024. "Mon objectif n’est pas d’être tête de liste mais de jouer un rôle principal sur une liste qui a le vent en poupe avec des jeunes et de nouvelles têtes. Je suis prêt à travailler au sein d’une équipe dynamique et qui n’est pas en soins palliatifs. Un MR fort est nécessaire à Huy."

Pascal Somville appréciera… Lui qui dit se mettre en réserve de l’action hutoise libérale. Jusqu’à créer un nouveau mouvement avec un projet rassembleur, avec 2024 dans le viseur ? "Ce n’est pas une ambition mais tout est envisageable", assure-t-il !