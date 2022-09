Patinoire ou pas? «Couleurs Extrêmes» y croit et espère l’organiser à Huy

Tiens, et à Huy? La décision n’est pas encore prise mais clairement, autant la Ville de Huy (voir ci-dessous) que la société "Couleurs Extrêmes", en charge de la patinoire, s’interrogent. "Nous, on a un contrat et on a l’intention de la faire", explique tout de go Lambert Wéry, patron de la société liée à la Ville par une convention.

De la spéculation

De retour de l’étranger depuis quelques jours, Lambert Wéry s’est immédiatement plongé dans les chiffres, afin d’avoir une idée de l’impact de l’explosion des coûts de l’énergie sur l’organisation de la patinoire hutoise. "Nous sommes motivés, explique-t-il. Et puis, on a un contrat qui doit être respecté." N’empêche, on se doute que la conjoncture actuelle risque d’avoir de lourdes conséquences financières sur l’organisation de la patinoire, sur le bénéfice que la société peut en retirer. Difficile d’imaginer ce que la patinoire coûtera cette année en termes énergétiques car déjà, ça dépend du temps… "L’an dernier, il n’a fait ni trop chaud, ni trop froid. Quand il fait froid, on consomme moins. Quand il fait chaud, ça doit tourner plus pour avoir de la glace…" L’an dernier, la facture énergétique était "au-delà de 15000€". Cette année, risque-t-elle de doubler, voire de tripler? "On ne sait pas le dire, ce ne serait que de la spéculation…" Mais clairement la société "Couleurs Extrêmes" a quand même besoin de savoir où elle va, si elle ne risque pas de boire le bouillon… Car Lambert Wéry et son équipe ne peuvent se permettre de travailler à perte. pas trop en tout cas. "Si la perte est calculée et reportée sur une bonne année, alors on pourrait le faire. Ici, on veut le faire. Ne pas gagner de l’argent n’est pas un problème en soi, mais il faut que ce soit calculé." Un calcul dans lequel intervient aussi le fait que cette année, il n’y aura plus les coûts liés aux contrôles Covid. De plus, "on peut peut-être aussi trouver un ou deux sponsors supplémentaires". Et puis, "si on fait une année blanche, ce sera une année blanche…"

Pas rassuré mais pas désabusé

C’est clair: l’envie de Lambert Wéry est là. Celle de proposer quelque chose de sympa pour les fêtes de fin d’année, de permettre aux citoyens, après deux années Covid, de s’amuser. "Les gens ont besoin de ressortir… Beaucoup se sont posé la question de maintenir ou pas les fêtes de Wallonie puis ils se sont lancés. On vient de se choper deux années Covid aussi…"

Alors, hier en début d’après-midi, Lambert Wéry rencontrait des représentants de RESA. Pour avoir une idée de la facture énergétique que l’intercommunale lui enverra. "RESA ne peut pas bloquer les prix", expliquait-il à la sortie de la réunion, lui qui aurait aimé avoir des prix fermes et bloqués. Et d’ajouter: "on nous garantit que ce ne sera pas une facture multipliée par dix." Donc? "Ce n’est ni bien, ni mauvais. Je ne suis pas plus rassuré mais pas désabusé non plus." Là, la société "Couleurs Extrêmes" doit refaire ses calculs avant de prendre définitivement position…