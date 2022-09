"Pourtant, grâce à l’audit réalisé dans le cadre de l’opération “31 communes au soleil” en 2014, nous avions réduit notre consommation annuelle de 340000 kWh à 280000 kWh, se souvient la directrice du CCAH, Justine Dandoy. Ici, l’acompte mensuel pour le gaz et l’électricité a explosé: de 3600 € à plus de 11000 €. On risque donc de se retrouver avec une facture annuelle de plus de 120000 €. C’est énorme. Et dire que nous ne sommes pas les plus mal lotis puisque nous sommes associés au marché public de la Province de Liège."

Même si la campagne de réabonnement s’est globalement bien déroulée, la directrice s’interroge néanmoins: "Les subventions ne sont pas adaptées à cette explosion des factures d’énergie. Pour cette saison, les prix des tickets avaient déjà été fixés, mais si les factures restent toujours aussi élevées, la question d’une hausse des prix des tickets va se poser pour la saison prochaine."

En attendant, la direction du centre culturel cherche par divers moyens à limiter sa consommation.

"Durant la période Covid, nous avions déjà équipé le bâtiment en LED. Idem pour les projecteurs, même si, initialement, les artistes n’étaient pas enchantés car il n’y avait plus de halo de lumière. Nous avons aussi sensibilisé les 35 membres de notre personnel. Par ailleurs, nous avons pris la décision de ne plus utiliser du tout l’espace Saint-Mengold, qui est un gouffre énergétique, entre novembre et mars."

«La salle reste chauffée à 19 degrés»

Il n’est par contre pas question de diminuer la température de la grande salle durant les spectacles. "Le thermostat reste fixé à 19 degrés. En fonction de la météo ou de l’occupation de la salle durant la semaine, nous allumons le chauffage le matin même du spectacle ou la veille. Mais la sensation de chaleur est très différente en fonction de l’endroit où on s’assied. Des spectateurs se plaignent, à raison, de ressentir un courant d’air froid désagréable dans les premiers rangs. Par contre, lorsque la salle est bien remplie, il fait vraiment trop chaud au balcon."

Selon Justine Dandoy, l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment doit à présent passer par des investissements. "Comme le remplacement de la chaudière, précise-t-elle. Une isolation de la toiture plate serait la bienvenue, tout comme le placement de panneaux photovoltaïques. Nous l’avons rappelé il y a un mois à la Ville qui se penche sur son budget 2023. La toiture est équipée de venteaux qui s’ouvrent en cas de fumée ou d’incendie. Ces mesures de sécurité rendent le placement de panneaux plus compliqué mais ce n’est pas insurmontable."