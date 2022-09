La place Verte vibrera au son de la musique urbaine samedi

Concerts et animations

Les sept jeunes monteront donc, pour la première fois, sur scène samedi et ils interpréteront leurs propres compositions. À leurs côtés seront aussi présents la MJ L’Atelier de Saint-Nicolas, le Collectif 4540 d’Amay et O.G.R. Music, un groupe de jeunes Hutois, anciens membres de la Mézon. En tête d’affiche sont annoncés Haitch, rappeur liégeois, et Gotti Maras, un rappeur originaire de Bruxelles. Différentes animations sont également au programme de la journée comme un atelier Poska, des démos de breakdance, un atelier pochoirs et un atelier de Djing.

Les deux premières éditions du festival avaient rassemblé entre 200 et 300 personnes. Cette année, la Mézon a tenu à ce que l’entrée soit gratuite. "C’est une période difficile et on ne veut pas que le prix d’entrée soit un obstacle", précise Cathy Moureaux, la coordinatrice de la maison des jeunes. L’événement ouvrira ses portes à partir de 14h. Les concerts commencent, eux, à 16h.