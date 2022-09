Prix de l’énergie: les supermarchés souffrent et prennent des mesures fortes

Chauffage coupé et vestes en polar

Le moins qu’on puisse écrire, c’est qu’au Carrefour Market de Ben-Ahin, on ne rigole pas. "Notre facture d’électricité est passée de 7 000 à 21 000 €, détaille Vanessa Benavent, patronne du magasin. Pour le gaz, on est passé de 700 à 4 000 €."

Face à de tels chiffres, le magasin fait tout ce qui est possible pour économiser. "On n’a pas mis de chauffage en août, explique-t-elle. Certains clients ont rouspété car, à cause des frigos, on a un magasin fort froid. Mais on n’a pas le choix. Du coup, on a racheté plein de vestes en polar pour le personnel. "

À ça s’ajoutent des petits gestes pour tenter de grappiller ce qui peut l’être. "On fait bien attention à éteindre la lumière en quittant les pièces. Dans le bureau, en août, on ouvrait la fenêtre au lieu d’allumer la clim."

Un magasin moins énergivore l’année prochaine

Heureusement, un remodeling, prévu l’année prochaine, devrait rendre le magasin moins énergivore. "On aura des frigos avec des portes (NDLR: ce qui demandera moins d’énergie pour les garder froids). On devrait aussi moins consommer en chauffage." L’installation de panneaux photovoltaïques est également prévue.

Mais, en attendant, la situation est très compliquée car "la marge est très faible dans la grande distribution". Pour couronner le tout, les clients, aussi en difficulté, achètent moins qu’avant. "Mon chiffre d’affaires a fort diminué mais mes charges ne cessent d’augmenter." Et pour résumer la situation: "Il faut vraiment que ça cesse, on ne pourra jamais tenir le coup", conclut Vanessa Benavent.