Projet de McDo à Ben-Ahin: le collège communal rend un avis positif

Une de ces conditions concerne l’enseigne, son positionnement mais aussi le fond sur lequel elle sera placée. "On a demandé un parement de briques et non des panneaux métalliques", explique André Deleuze. échevin hutois de l’Urbanisme. Le promoteur a aussi prévu un abri pour les vélos. "On aimerait qu’il se trouve dans le prolongement de la cabine à haute tension avec le même matériau, la même hauteur et la même pente de toit." Autres conditions: l’élargissement du trottoir, le remplacement des pavés existants par des pavés drainants. "Ce sont des choses assez légères", commente l’échevin hutois. Le collège souhaite également que le promoteur limite l’éclairage du site aux heures d’ouverture, qu’il ajoute des plantations et qu’il végétalise le parking.

Et maintenant? Le dossier, accompagné de l’avis du collège communal hutois, a été transmis au fonctionnaire délégué, en charge de l’urbanisme, et au fonctionnaire technique, pour l’environnement, de la Région wallonne. "Ce sera alors à leur tour, en fonction des éléments à leur disposition, de nous envoyer une proposition de décision." Que le collège communal suivra, ou pas d’ailleurs. Avec, toujours, la possibilité que les riverains s’opposent au permis octroyé, s’il l’est, en introduisant un recours.