S’est-il vraiment masturbé chez Mr Bricolage?

Dans ses messages, cette dernière remet clairement en cause la maladie évoquée par son ex-compagnon. Elle dit que ladite maladie serait en fait "une stratégie de dé fense" du prévenu. Pour analyser ces documents, entendre l’ex-compagne et réaliser des devoirs complémentaires, la substitut du procureur du roi a demandé la remise de l’affaire.

L’avocate du prévenu, elle, aurait voulu qu’on prenne le dossier en l’état. "Il existe clairement un conflit entre mon client et son ex, qui s’est servie et se sert encore de cette affaire dans le cadre de la garde de leur enfant commun, une petite fille que mon client ne peut voir qu’au compte-gouttes. On a dans le dossier le rapport de deux urologues et de l’expert Boxho. Pourquoi remettre tout cela en cause parce que madame aurait entendu quelque chose lors de conversations téléphoniques de mon client? Un des urologues dit d’ailleurs que les symptômes de cette maladie sont tellement rares que mon client ne peut pas les avoir inventés."

La juge a finalement décidé d’accéder à la demande du ministère public et de remettre l’examen du dossier au 25 novembre prochain. "Cela permettra à madame le procureur de prendre connaissance des pièces déposées par l’ex-compagne de monsieur et des conclusions de la défense du prévenu." D’ici là, l’ex-compagne du prévenu sera entendue par la police sur les informations qu’elle a fournies ces derniers jours au tribunal "et on verra à l’audience du 25 novembre si on se dirige vers une expertise complémentaire", des examens médicaux plus approfondis pour objectiver la maladie avancée par le prévenu.

La vendeuse avait d’abord cru qu’il volait

Pour rappel, le 27 février 2021, l’habitant de Grâce-Hollogne avait été surpris par une vendeuse du magasin hutois Mr Bricolage. Pensant d’abord qu’il était en train de voler, en partie dissimulé par sa veste posée sur son caddie, elle avait visionné les images des caméras de surveillance avec son gérant et il leur avait alors semblé que le client était en fait en train de se masturber.

Interpellé, l’homme avait d’abord reconnu platement devant la police qu’il se masturbait effectivement bien dans le magasin. Mais lors d’une audience devant le tribunal correctionnel de Huy, en décembre dernier, il avait avancé une tout autre explication, évoquant une atteinte de son nerf pudendal (suite à une chute à vélo subie des années plus tôt et de longs travaux de soudure à califourchon sur des poutrelles métalliques quelque temps avant les faits). Une atteinte du nerf qui provoquerait des tensions, des brûlures et des douleurs dans toute la zone génitale qui ne pourraient être soulagées que par des massages bien précis.