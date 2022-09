Le roi Louis XIII au cœur de son dernier livre

"J’ai été tenté par la biographie des grands rois de France, évoque Jean-Pierre Rorive. Ici, j’aborde la jeunesse du roi Louis XIII, une analyse qui permet d’explorer beaucoup de thèmes. C’est une approche nouvelle."

Pour arriver à ses fins, l’auteur s’est appuyé sur le journal de plus de 12000 folios du premier médecin du monarque, Jean Héroard qui, depuis la naissance de Louis XIII, y a noté ses faits et gestes. "J’ai travaillé 10 ans sur ce livre, détaille le Liégeois. C’est un livre historique mais qui se lit facilement comme un roman. Le style reste fluide."

Rigoureux et bien fourni, l’ouvrage qui se veut aussi didactique, s’ouvre sur différents domaines: social, médical, politique mais aussi psychologique, l’intention de l’auteur étant d’amener le lecteur à mieux cerner l’homme qui a régné sur la France. "Je me suis bien amusé. Le livre contient beaucoup d’anecdotes. Louis XIII était un homme rigolo, le pire des potaches à l’école et en même temps, quelqu’un d’agressif."

Louis XIII: genèse rocambolesque d’un roi de l’ombre, aux Éditions Jourdan. 500 pages, 24,90 €