Il avait installé une caméra pour épier sa locataire dans sa salle de bains

La mise à la retraite après 40 ans bien remplis où il rencontrait des gens au quotidien, une lourde opération, le Covid, une maman malade dont il s’est beaucoup occupé, une fille qui décide de s’expatrier, la perte de plusieurs proches…: tous ces événements qui se sont succédé ont fait perdre pied à un Modavien de 65 ans. C’est en tout cas ce qu’il explique devant le tribunal correctionnel où il est poursuivi pour voyeurisme. En novembre 2021, il avait en fait installé une petite caméra à l’extérieur de la salle de bains de sa locataire de 37 ans, via un petit cagibi faisant partie de la location mais dans lequel il rangeait ses outils. Un reflet dans la fenêtre avait permis à la jeune femme de mettre à jour le dispositif. Elle l’avait conduit à la police et déposé plainte. L’analyse des images avait permis d’identifier son propriétaire… filmé pendant l’installation de l’appareil. Il avait mis du temps à admettre les faits. "Je regrette vraiment, ça ne me ressemble pas du tout, s’est-il exprimé à l’audience. J’avais un ras-le-bol de tout et je l’ai exprimé comme ça. Si j’avais réfléchi normalement, je n’aurais pas fait ce pas de travers. C’était de la curiosité mal placée mais je ne comptais pas diffuser les images."