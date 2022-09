Une deuxième fontaine à eau, désormais accessible à Huy

Une première a été installée sur la place Verte, à Huy, il y a moins d’un mois. Et là, voilà une deuxième fontaine à eau, sur le bâtiment des gardiens de la paix, à l’avenue Delchambre. Ces deux fontaines sont raccordées au réseau de distribution d’eau; l’eau y est dès lors potable via un bouton-poussoir. Et les fontaines sont par ailleurs accessibles aux personnes à mobilité réduite.