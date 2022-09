L’académie des beaux-arts au FC Tihange

Pour les élèves, la situation est plutôt incongrue, mais pas pour autant désagréable. "Ce qui est bien, c’est qu’on est au rez-de-chaussée (NDLR: le bâtiment est de plain-pied), confie Patricia Clément. Avant, on devait parfois monter du matériel assez lourd. Ici, on n’a plus ce problème." Et puis, "on est déjà très content d’avoir des locaux et d’être tous ensemble", poursuit-elle. "C’est vrai que ça aurait été dommage si on avait arrêté, avance Colette Laffut. Le cours de peinture, c’est ma bulle d’oxygène. Il me permet de me décharger de tout mon stress." Et sinon, les locaux? "On est un peu les uns sur les autres mais c’est chouette."

«Un peu rock’n’roll»

"C’est vrai que c’est un peu rock’n’roll, sourit Catherine Charlier, directrice de l’académie. Mais on vient d’arriver, il faut le temps de prendre ses marques." Et même si le bâtiment n’est pas parfait, "à moment, on ne pourra plus accepter tout le monde", il présente aussi des avantages. "Le fait qu’il soit de plain-pied rend possible l’accès aux PMR. Les châssis sont récents, idem pour les radiateurs", expose le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, également sur place. "Et l’électricité vient d’être refaite", ajoute Catherine Charlier.

Quelques aménagements doivent encore être faits. "On va aménager un bureau pour la secrétaire et installer un point d’eau. Proximus va bientôt venir pour mettre en place une connexion internet."

Une solution temporaire

Mais l’occupation des locaux ne sera que temporaire. "L’académie ira ensuite dans une ancienne bibliothèque, située rue Nicolas Jadot", poursuit le bourgmestre. Mais avant d’accueillir les artistes, il y a pas mal de boulot. "On doit tout refaire à l’intérieur. Il faudra bien compter deux ans."