Hugues Aufray ne sera pas à la collégiale, ce mercredi

Hugues Aufray, le chanteur français, est parti en tournée dans les églises et les collégiales. Et ce mercredi, il était prévu qu’il fasse une halte à la collégiale Notre-Dame de Huy où le chanteur de 93 ans aurait dû interpréter ses plus grands succès. L’édifice religieux, loué par la fabrique d’église, était sold out. Sauf que le concert n’aura pas lieu ce soir, il a été reporté au 29 septembre. La raison ? « Il n’a aucun problème de santé mais je n’en sais pas plus car la fabrique d’église ne fait que louer la salle, explique le président, Jean-Louis Chattin. On n’y est donc pour rien. »