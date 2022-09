L’arme trouvée par le bourgmestre de Huy était factice et appartenait à un SDF

Mais, surtout, dans un des deux sacs, une arme à feu! "Je l’ai tout de suite remise dans le sac et je suis allé conduire le tout à la police. À eux d’essayer d’expliquer la présence de cette arme abandonnée en plein centre-ville."

Une arme factice mais interdite

Et les explications sont arrivées en cours de journée. "Il se fait qu’un SDF s’est présenté à nos collègues de la zone Hesbaye-Ouest ce lundi soir, pour se livrer pour d’autres faits, raconte le commissaire hutois Steve Jasselette. Il a été privé de liberté et devait être présenté à un juge d’instruction." Mais du côté des deux zones de police, le lien a été fait ce mardi matin avec les sacs abandonnés et, en effet, ils appartenaient bien au SDF hannutois. "Un de nos collègues est venu les rechercher." Hormis l’arme, bien sûr, qui, même si elle est factice, est interdite et a donc été saisie. Son propriétaire sera d’ailleurs poursuivi aussi pour port d’arme prohibée.

Les deux cartes de banque n’étaient pas à lui

Quant aux deux cartes de banque trouvées dans les sacs, elles n’appartenaient pas au SDF hannutois et la zone de police Hesbaye-Ouest allait contacter leurs propriétaires pour les leur rendre.